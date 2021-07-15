На 1 июля 2021 г. в реестре лицензий Минсвязи находятся сведения о 218 лицензиях в области связи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, в настоящее время в Беларуси зарегистрировано 28 операторов почтовой связи и 190 операторов электросвязи.

Специальные разрешения (лицензии) на деятельность в области связи в республике выдает Министерство связи и информатизации.