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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 28 ОПЕРАТОРОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И 190 ОПЕРАТОРОВ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
09:49 16.07.2021
На 1 июля 2021 г. в реестре лицензий Минсвязи находятся сведения о 218 лицензиях в области связи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, в настоящее время в Беларуси зарегистрировано 28 операторов почтовой связи и 190 операторов электросвязи.
Специальные разрешения (лицензии) на деятельность в области связи в республике выдает Министерство связи и информатизации.
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