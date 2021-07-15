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ЭКОНОМИКА РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПРОГНОЗИРУЕТ ИНФЛЯЦИЮ ПО ИТОГАМ ГОДА НА УРОВНЕ 9%


09:20 16.07.2021

Национальный банк Беларуси рассчитывает, что в декабре годовой прирост потребительских цен составит около 9%.

«В декабре 2021 года годовой прирост потребительских цен оценивается около 9%. Инфляция в годовом выражении приблизится к уровню 6% к концу 2022 года», - говорится в сообщении регулятора по итогам состоявшегося в четверг заседания правления, которое было посвящено денежно-кредитной политике.

В Нацбанке напомнили, что по итогам июня текущего года потребительские цены выросли на 9,9% в годовом выражении.

«Национальный банк Беларуси считает, что по итогам III квартала годовая инфляция сохранится вблизи уровня, сложившегося в июне текущего года. Такая динамика во многом обусловлена уже произошедшим ее ускорением. В дальнейшем интенсивность инфляционных процессов станет замедляться», - отмечается в сообщении.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, инфляция прогнозируется на уровне 5%.
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