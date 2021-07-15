В первом полугодии 2021 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 7,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,7% к уровню первого полугодия 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 7,7 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 100,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 900 тыс. тонн, молока – 3911,9 тыс. тонн, яиц получено 1738,1 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,5% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,3% молока и 85,1% производства яиц.

На 1 июля 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,5 млн голов.

В республике продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 июля 2021 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 2,6 млн тонн кормовых единиц, что на 5,9% больше, чем на 1 июля 2020 г. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота заготовлено 8,2 центнера кормовых единиц (на 6,5% больше).