21 июля 2021 года изменится график движения поездов на участке Молодечно-Лида.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в связи с плановым ремонтом железнодорожного моста на участке Молодечно-Лида отменяются пассажирские поезда: №730 межрегиональных линий бизнес-класса сообщением Гродно-Минск, №731/732 межрегиональных линий бизнес-класса сообщением Минск-Гродно-Минск и № 687 межрегиональных линий экономкласса сообщением Минск-Гродно.

Также в связи с ремонтом 21 июля на участке Молодечно-Лида будет отменено курсирование отдельных поездов региональных линий экономкласса. При этом ряд поездов региональных линий экономкласса будут следовать в сообщении Молодечно-Полочаны и Лида-Воложин. Перевозка пассажиров между станциями Воложин и Полочаны будет осуществляться автомобильным транспортом. Подробная информация о временных изменениях размещена на станциях и остановочных пунктах.

Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства и просит пассажиров учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.