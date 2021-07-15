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ЭКОНОМИКА РБ
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ НА УЧАСТКЕ МОЛОДЕЧНО-ЛИДА 21 ИЮЛЯ ИЗМЕНИТСЯ
18:19 15.07.2021
21 июля 2021 года изменится график движения поездов на участке Молодечно-Лида.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в связи с плановым ремонтом железнодорожного моста на участке Молодечно-Лида отменяются пассажирские поезда: №730 межрегиональных линий бизнес-класса сообщением Гродно-Минск, №731/732 межрегиональных линий бизнес-класса сообщением Минск-Гродно-Минск и № 687 межрегиональных линий экономкласса сообщением Минск-Гродно.
Также в связи с ремонтом 21 июля на участке Молодечно-Лида будет отменено курсирование отдельных поездов региональных линий экономкласса. При этом ряд поездов региональных линий экономкласса будут следовать в сообщении Молодечно-Полочаны и Лида-Воложин. Перевозка пассажиров между станциями Воложин и Полочаны будет осуществляться автомобильным транспортом. Подробная информация о временных изменениях размещена на станциях и остановочных пунктах.
Белорусская железная дорога приносит извинения за причиненные неудобства и просит пассажиров учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
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