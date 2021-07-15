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ЭКОНОМИКА РБ


УЧЕНЫЕ БГУ РАЗРАБОТАЛИ СЕРИЮ ВИТАМИННЫХ ДОБАВОК


18:15 15.07.2021

Серию полифункциональных витаминных добавок «Калейдоскоп» для пищевых продуктов разработали ученые БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, разработка рассчитана на различные слои населения и применяется в разнообразных видах пищевой продукции (мучных, кондитерских изделиях, напитках, супах и др.). Авторами выступили ученые НТП «Унитехпром БГУ» под руководством начальника научно-производственного центра пищевых технологий Татьяны Мадзиевской.

Исследования, проведенные в рамках республиканской программы «Детское питание», показали, что одними из дефицитных микроэлементов у населения Беларуси разных возрастов являются витамины группы В. На их восполнение ориентирована разработка ученых БГУ.

Всего в линейке добавок представлено четыре вида: два – для пищевых продуктов общего пользования (хлебобулочных, кондитерских и безалкогольных напитков), один – для хлебобулочных изделий для питания детей и один – для десертов, муссов, супов и бульонов (в виде концентрата).

На данный момент в пищевую промышленность внедрена одна из указанных добавок – «Калейдоскоп» для хлебобулочных изделий для детей школьного возраста. Комплекс обогащен витаминами группы В (В1, В2), которые позволяют оптимизировать познавательную активность, замедлить старение клеток головного мозга, улучшить психическое состояние, укрепить иммунитет, уменьшить утомляемость глаз у детей и т.д.

Также ученые БГУ создали добавку для хлебобулочных продуктов для широкого круга населения. Ее особенностью является возможность расширения области использования при изменении состава добавки. Она обогащена фолиевой кислотой, которая важна для строительства новых клеток во всем организме. Особенно это актуально для беременных женщин для правильного развития органов плода.

Для десертов, муссов и напитков предлагается витаминизированная добавка с янтарной кислотой. Отмечается, что это соединение увеличивает силу дыхательной мускулатуры, улучшает показатели вентиляции легких, насыщает кровь кислородом, а также повышает выносливость организма к физическим нагрузкам.

Добавки для хлебобулочных продуктов прошли апробацию на базе предприятия «Белтехнохлеб». На основе витаминного комплекса разработана рецептура сушек «Мамина радость» и «Дочки-сыночки», которые доступны в столичных магазинах. Также в ближайшее время планируется использование добавок при создании кофейного напитка совместно с ОАО «Белкофе» (Ошмяны Гродненской области).
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