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ЭКОНОМИКА РБ


МАЗ ОБЕСПЕЧИЛ СВОИ МОДЕЛИ СОБИРАЕМЫМИ В БЕЛАРУСИ ДВИГАТЕЛЯМИ И КОРОБКАМИ ПЕРЕДАЧ


17:57 15.07.2021

МАЗ представил представителям товаропроводящей сети совместные производства двигателей и коробок передач, которые уже используются в грузовиках и автобусах.

Агрегаты выпускают на новых фабриках в парке «Великий камень». Это позволит снизить себестоимость автотехники белорусского автофлагмана, рассказали представители холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» во время дилерской конференции.

МАЗ давно вынашивал идею перехода на собственные двигатели и коробки передач, чтобы повысить конкурентные преимущества своей техники и снизить зависимость от поставщиков. Это стало возможным после строительства двух заводов в парке «Великий камень». В каждом из них холдинг «БЕЛАВТОМАЗ» выступает соучредителем.

«Потенциал предприятий («МАЗ-Вейчай» и «Фаст-МАЗ») позволяет нам сохранить существующие объемы производства и нарастить новые, создавая современную и инновационную автотехнику, востребованную на рынке. В 2021 году мы должны гарантированно обеспечить выполнение показателей бизнес-плана: экспорт продукции должен превысить 400 млн долларов, а объем реализации техники – порядка 12 тыс. единиц. Нами сделан первый важный шаг: по итогам 6 месяцев этого года экспорт составил 180 млн долларов», – отметил во время выступления гендиректор ОАО «МАЗ» – управляющей компании холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович.

Двигатели для грузовиков и спецтехники уже выпускает моторный завод «МАЗ-Вейчай», открытый осенью 2019 года вместе с китайской корпорацией Weichai. Коробками передач обеспечивает новейшая фабрика «Фаст-МАЗ», построенная вместе с Shaanxi Fast Gear. Возможности обоих предприятий позволяют с лихвой покрыть текущие потребности производства МАЗ.

На собственные агрегаты переводят самосвалы, тягачи, бортовые автомобили, лесовозы и спецтехнику. Это также коснется и других направлений. Переход будет поэтапным, над этим активно работают конструктора и инженеры.

«Мы сейчас вышли на тот уровень, когда способны обеспечить выпускаемые грузовики собственными двигателями и коробками передач. Когда-то это было нашей мечтой – добиться такой вертикальной интеграции, чтобы все самое необходимое производить самим. Сейчас это стало возможным. Мы уже начали переводить модельный ряд на собственные агрегаты. Важно, чтобы каждый автомобиль при этом не потерял ни в мощности, ни в качестве, ни в надежности. Среди преимуществ – низкая себестоимость, что позволит предложить автотехнику потребителям по более конкурентоспособной цене», – подчеркнули в холдинге «БЕЛАВТОМАЗ».

Сейчас «МАЗ-Вейчай» выпускает двигатели мощностью от 190 до 460 «лошадей», чего достаточно для действующей линейки автотехники – от среднетоннажных автомобилей до тяжеловесов. «Фаст-МАЗ» в свою очередь производит 6, 9 и 12-ступенчатные механические коробки передач, которыми комплектуются белорусские грузовики.

Новые заводы занимают около 3,5 га каждый. «МАЗ-Вейчай» способен выпускать 10 тысяч моторов в год при работе в одну смену. «Фаст-МАЗ» также может ежегодно изготавливать 10 тысяч коробок передач. При двухсменной работе предприятия способныьудвоить объемы производства.
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