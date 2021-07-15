За январь-май 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минской области (без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10,7%, рентабельность продаж – 8,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 июня 2021 г. составила 9,8 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,8 млрд рублей, или 18,1% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июня 2021 г. составила 11,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,9 млрд рублей, или 16,3% от общего объема кредиторской задолженности.