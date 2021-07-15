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ЭКОНОМИКА РБ
БЫВШИЙ ДВОРЕЦ РДУЛТОВСКИХ В СНОВЕ ПРИОБРЕЛ НОВОГО СОБСТВЕННИКА
17:16 15.07.2021
Комитет «Минскоблимущество» 14 июля 2021 года на аукционе продал являющийся историко-культурной ценностью объект – бывший Дворец-усадьба Рдултовских, расположенный в аг. Снов Несвижского района.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в комитете, имущество продано по рыночной стоимости. В бюджет Несвижского района поступит 751 450,95 рубля.
Новый собственник планирует использовать объект для туристическо-развлекательных целей.
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