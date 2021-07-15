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ЭКОНОМИКА РБ
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ВЫРОСЛИ НА 3,5%
17:07 15.07.2021
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-мае 2021 г. выросли по сравнению с январем-маем 2020 г. на 3,5%.
Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,7%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,7%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,2%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,4%.
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