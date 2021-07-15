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ЭКОНОМИКА РБ
ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СТОЛИЦЫ СФОРМИРОВАНА ПЛАТЕЖАМИ ПО НДС
16:50 15.07.2021
Значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы (44,9% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, объемы поступлений по подоходному налогу составили 19,1%, по налогу на прибыль – 12,4%, по акцизам – 6,7%, налогу на доходы – 2,3%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 2,1%, налогу на недвижимость – 1,8%, земельному налогу – 1,0%.
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