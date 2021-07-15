ЭКОНОМИКА РБ

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СТОЛИЦЫ СФОРМИРОВАНА ПЛАТЕЖАМИ ПО НДС

16:50 15.07.2021 Значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы (44,9% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, объемы поступлений по подоходному налогу составили 19,1%, по налогу на прибыль – 12,4%, по акцизам – 6,7%, налогу на доходы – 2,3%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 2,1%, налогу на недвижимость – 1,8%, земельному налогу – 1,0%.