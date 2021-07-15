Незаконное перемещение более 500 единиц электронагревателей и иных нагревательных элементов выявили гродненские таможенники в пункте пропуска «Брузги».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, товар следовал на территорию Евразийского экономического союза через белорусско-польскую границу.

Согласно представленным к таможенному контролю документам, из стран Евросоюза следовал сборный груз. По результатам сканирования грузового отсека транспортного средства и последующего досмотра установлено, что более 500 единиц электронагревателей, других нагревательных элементов, блоков управления, полотенцесушителей в документах не заявлено. Стоимость незаконно перемещаемого товара составила порядка 260 тыс. белорусских рублей.

По факту недекларирования товаров Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа на юридическое лицо в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.