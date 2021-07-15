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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ВЫЯВЛЕН 991 НОВЫЙ СЛУЧАЙ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19 – МИНЗДРАВ
15:52 15.07.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 июля 2021 года выросло до 431,1 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 431 тыс. 112 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 424 тыс. 546 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1142 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3297 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 991 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 19 тыс. 276 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 038 тыс. 070 тестов.
Более 1,20 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 747,5 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.
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