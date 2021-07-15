Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 июля 2021 года выросло до 431,1 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 431 тыс. 112 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 424 тыс. 546 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1142 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3297 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 991 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 19 тыс. 276 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 038 тыс. 070 тестов.

Более 1,20 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 747,5 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.