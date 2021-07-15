Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило несоответствия отдельных положений публичных договоров на оказание услуг по прокату (аренде) средств персональной мобильности (самокатов, электросамокатов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и т.д.) требованиям правил бытового обслуживания потребителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, по результатам выборочного анализа выявлены следующие несоответствия.

Договором предусмотрено условие о предоставлении в качестве залога некоего документа и непосредственно суммы залога. При этом после проверки технического состояния средства персональной мобильности арендатору возвращается залог и документ.

В соответствии с пунктом 40 Правил, предметы проката могут выдаваться потребителям под поручительство и (или) залог в установленном исполнителем порядке в соответствии с требованиями законодательства. В качестве залога не может быть использован документ, удостоверяющий личность потребителя, свидетельство о регистрации ходатайства о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Беларуси, свидетельство о предоставлении дополнительной защиты в Республике Беларусь.

Договором предусмотрено условие о начислении арендатору пени в размере 2% от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты арендных платежей или о праве требования уплаты штрафа в размере 50 белорусских рублей или в размере суммы задолженности, если она превышает 50 белорусских рублей, отдельно за каждый случай неоплаты аренды в указанный срок.

В соответствии с пунктом 53 Правил, при несвоевременном возврате предмета проката или невнесении в срок очередного платежа потребитель уплачивает исполнителю помимо платы за прокат неустойку за каждый день просрочки в размере 1% от арендной платы по договору проката за просроченное время.

Кроме того, установлено, что сведения о деятельности отдельных исполнителей бытовых услуг не включены в Реестр бытовых услуг Республики Беларусь.

Деятельность в сфере бытового обслуживания населения вправе осуществлять только юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные МАРТ в реестр бытовых услуг. Факт включения субъекта, оказывающего бытовые услуги, в реестр бытовых услуг подтверждается свидетельством о включении в реестр бытовых услуг, выдаваемым МАРТ (подпункт 2.1 пункта 2 указа № 371 «О создании государственного информационного ресурса «Реестр бытовых услуг Республики Беларусь» от 24 июля 2014 г.).

Информация о нарушениях направлена в облисполкомы и Минский горисполком для принятия мер в соответствии с законодательством.

В силу статьи 5 закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на безопасность услуг. Согласно статье 12 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей», исполнитель обязан информировать потребителя о возможном риске и об условиях безопасного использования услуги.

Учитывая изложенное, а также в целях минимизации случаев создания опасности для окружающих МАРТ рекомендует предпринимателям, оказывающим услуги по прокату (аренде) средств персональной мобильности:

привести договоры на оказание услуг по прокату (аренде) средств персональной мобильности в соответствие с требованиями Правил № 1590;

обеспечить информирование потребителей о безопасном использовании средств персональной мобильности, в том числе о запрете использования средств персональной мобильности в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения;

предусмотреть в договорах на оказание услуг по прокату (аренде) средств персональной мобильности возрастные ограничения для потребителей в зависимости от вида и технических характеристик названных средств, а также о запрете использования средств персональной мобильности в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения.