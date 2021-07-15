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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПОДДЕРЖКУ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ ИЗ СПЕЦФОНДА ПРЕЗИДЕНТА ВЫДЕЛЯТ ПОЧТИ BR160 ТЫС.
14:12 15.07.2021
Лукашенко 15 июля подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, 1013 человек, достигших высоких результатов в учебе и научной деятельности, поощряются денежными премиями на сумму почти Br160 тыс.
В частности, денежными поощрениями с вручением нагрудного знака лауреата фонда отмечены 9 победителей международных научных турниров (троим из них оказана материальная помощь), премирован 1001 победитель республиканских предметных олимпиад и конкурсов.
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