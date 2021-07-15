За январь-май 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска (без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 11,8%, рентабельность продаж – 9,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, дебиторская задолженность на 1 июня 2021 г. составила 21,9 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,3 млрд рублей, или 10,3% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июня 2021 г. составила 22,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,3 млрд рублей, или 6,1% от общего объема кредиторской задолженности.