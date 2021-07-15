ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДЛЯ РЕГИОНОВ ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ – ПРЕМЬЕР БЕЛАРУСИ


13:34 15.07.2021

Возрождение предприятий имеет большое значение для регионов. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Как сообщает сайт правительства, премьер-министр сегодня посетил Ивенецкий филиал ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч". Там запущена линия по производству молочных, желейных, суфлейных и помадных конфет. Главе правительства доложили о ходе модернизации и перспективах развития предприятия.

Новое направление предполагает увеличение объемов производства на кондитерской фабрике и создание новых рабочих мест в регионе. Это важный проект по изготовлению импортозамещающей продукции, которую в дальнейшем планируется отправлять и на экспорт.

"Это один из достаточно успешных примеров, когда предприятие фактически из стадии ликвидации после банкротства получает новую жизнь, возрождается, когда вроде бы ненужный, бросовый актив в умелых руках и при удачном стечении обстоятельств превращается в прибыльный. У прежних собственников в силу разных причин бизнес не получился, предприятие не могло обслуживать долги и ушло в процедуру санации и последующей ликвидации. Очень важно, что предприятие подхватил более сильный конкурент - "Слодыч" - в соответствии со своей стратегией развития. В сжатый промежуток времени удалось не только возродить производство, но и добиться достаточно впечатляющих показателей. Спрос превышает производственные возможности", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр отметил, что многое еще предстоит сделать.

"Предприятие долгое время оставалось без крупных инвестиций, надо наводить везде порядок, заниматься обустройством. Но самое главное, что оно получило новую жизнь. Для городского поселка Ивенец и его жителей это имеет большое значение, - подчеркнул он. - Кроме того, у "Слодыча" есть намерение провести аналогичную работу с молодечненским кондитерским предприятием. Мы еще обсудим, как использовать этот опыт для других предприятий страны, которые в силу разных причин оказались не в лучшем состоянии. Нужно ими заняться и вдохнуть новую жизнь".
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.07.2021
валюта курс
EUR 3.0212
USD 2.5613
RUB 3.4578
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.07.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0112 -0.01
USD 2.5442 -0.0171
RUB 3.4317 -0.0261
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0020 3.0100
USD 2.5350 2.5430
RUB 3.4200 3.4290
подробнее

Конвертация в банках
на 15.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1860
EUR/RUB 87.7000 88.1000
USD/RUB 74.0000 74.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте