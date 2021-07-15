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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ИЮНЬ ВЫРОСЛИ НА 1,1%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 8,5%
13:17 15.07.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции по Минской области в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 101,1%, с декабрем 2020 г. – 108,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 105,4% и 120,7% соответственно, промежуточные товары – 101,1% и 109,8% соответственно, потребительские товары – 100,1% и 102,9% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 99%, с декабрем 2020 г. – 109%, в том числе в растениеводстве – соответственно 91,7% и 103,1%, животноводстве – соответственно 101,3% и 110,9%.
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