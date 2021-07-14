Комитет госконтроля Брестской области установил факты необоснованного получения бюджетных средств при реализации в регионе мероприятий Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, на этапе планирования финансирования должным образом не изучалась целесообразность выполнения каждого мероприятия, объемы ассигнований не являлись оптимальными и подлежали корректировкам. В результате в бюджетных сметах на 2020 год было излишне запланировано финансирование отдельных мероприятий госпрограммы.

По результатам проверок по предложению КГК Брестской области излишнее бюджетное финансирование таких мероприятий сокращено на сумму 1,9 млн рублей, что не отразилось на качестве выполнения необходимых работ.

Установлены факты нецелевого и неэффективного использования материальных ресурсов. Например, 253 т действующего вещества минеральных удобрений, приобретенных за счет средств бюджета на сумму 432 тыс. рублей для внесения на загрязненные радионуклидами сельскохозяйственные земли с целью снижения степени загрязнения и повышения их плодородия, были использованы не по целевому назначению (не на загрязненных радионуклидами землях).

В ходе мониторинга также установлены не подтвержденные расчетами излишние ассигнования на выполнение мероприятий Госпрограммы в 2021 году на сумму 427 тыс. рублей (направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений).