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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СЧЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ МИНСКА В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ В ДОХОД ГОСБЮДЖЕТА ПОСТУПИЛО 7,8 МЛРД РУБЛЕЙ
11:44 15.07.2021
За первое полугодие 2021 года Минск собрал 7771,5 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по столице, в структуре доходов консолидированного бюджета 61,6% (4785,4 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 38,4% (2986,1 млн рублей) – местного.
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