В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 102,2%, с декабрем 2020 г. – 108,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102,4% и 109,9% соответственно, промежуточные товары – 102,2% и 108,5%, потребительские товары – 101,7% и 104,4% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 99,7%, с декабрем 2020 г. – 109,7%, в том числе в растениеводстве – 97% и 107,9% соответственно, животноводстве – 100,4% и 110,1% соответственно.