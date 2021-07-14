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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮНЕ ВЫРОСЛИ НА 2,2%, С НАЧАЛА ГОДА - НА 8,2%


11:05 15.07.2021

В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 102,2%, с декабрем 2020 г. – 108,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102,4% и 109,9% соответственно, промежуточные товары – 102,2% и 108,5%, потребительские товары – 101,7% и 104,4% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 99,7%, с декабрем 2020 г. – 109,7%, в том числе в растениеводстве – 97% и 107,9% соответственно, животноводстве – 100,4% и 110,1% соответственно.
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