|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮНЕ ВЫРОСЛИ НА 2,2%, С НАЧАЛА ГОДА - НА 8,2%
11:05 15.07.2021
В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 102,2%, с декабрем 2020 г. – 108,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102,4% и 109,9% соответственно, промежуточные товары – 102,2% и 108,5%, потребительские товары – 101,7% и 104,4% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 99,7%, с декабрем 2020 г. – 109,7%, в том числе в растениеводстве – 97% и 107,9% соответственно, животноводстве – 100,4% и 110,1% соответственно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 14.07.2021
Курсы в банках
на 15.07.2021
Конвертация в банках
на 15.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте