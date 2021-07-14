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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАЧИСЛЕНО К ОПЛАТЕ Т 8,1 МЛН РУБЛЕЙ
10:40 15.07.2021
По результатам проведения последующего этапа камеральной проверки налоговых деклараций (расчетов) с учетом иных сведений, имеющихся в налоговых органах, плательщикам Брестской области за 6 месяцев текущего года направлено 1907 уведомлений об установленных отклонениях и необходимости внесения исправлений в налоговые декларации (расчеты) либо представления пояснений о причинах таких отклонений, из них: 1335 – в адрес организаций, 572 – индивидуальным предпринимателям.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, согласно представленным уточненным налоговым декларациям (расчетам), плательщиками дополнительно исчислено к уплате в бюджет 8,1 млн рублей, в том числе по результатам камерального контроля, проведенного посредством АИС «Учет счетов-фактур» – 3,2 млн рублей.
Кроме того, на 3,3 млн рублей уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета.
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