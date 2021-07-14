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ЭКОНОМИКА РБ
ТЕХНИКУ «ГОМСЕЛЬМАША» ПЕРЕДАЛИ ФЕРМЕРАМ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
10:09 15.07.2021
Компания «Бизон-Трейд» - официальный дилер «Гомсельмаша» совместно с ВТБ Лизинг передали комбайн GS12A1 PRO предпринимателям крестьянского фермерского хозяйства в Ростове-на-Дону.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, ВТБ Лизинг предложил фермерам специальные условия приобретения машин без авансового платежа, учитывая их успешный опыт ведения сельскохозяйственной деятельности в Ростове-на-Дону.
За счет пополнения парков новой техникой фермерские хозяйства смогут организовать своевременную и бесперебойную сезонную полевую работу. Зерноуборочный комбайн GS12A1 PRO будет использоваться для сбора подсолнечника и кукурузы.
Как и другие модели из линейки PRO, GS12A1 PRO отличается простотой и удобством в управлении, повышенной комфортностью и улучшенным дизайном.
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