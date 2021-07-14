ЭКОНОМИКА РБ

ТЕХНИКУ «ГОМСЕЛЬМАША» ПЕРЕДАЛИ ФЕРМЕРАМ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

10:09 15.07.2021 Компания «Бизон-Трейд» - официальный дилер «Гомсельмаша» совместно с ВТБ Лизинг передали комбайн GS12A1 PRO предпринимателям крестьянского фермерского хозяйства в Ростове-на-Дону. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш» — управляющая компания холдинга, ВТБ Лизинг предложил фермерам специальные условия приобретения машин без авансового платежа, учитывая их успешный опыт ведения сельскохозяйственной деятельности в Ростове-на-Дону. За счет пополнения парков новой техникой фермерские хозяйства смогут организовать своевременную и бесперебойную сезонную полевую работу. Зерноуборочный комбайн GS12A1 PRO будет использоваться для сбора подсолнечника и кукурузы. Как и другие модели из линейки PRO, GS12A1 PRO отличается простотой и удобством в управлении, повышенной комфортностью и улучшенным дизайном.