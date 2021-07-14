Министерство по налогам и сборам Беларуси предоставило возможность регистрации физических лиц в личном кабинете плательщика с использованием процедуры идентификации посредством межбанковской системы идентификации (МСИ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС, сервис позволяет плательщику получить учетную запись и пароль без личного обращения в инспекцию МНС.

Пройти регистрацию в личном кабинете посредством МСИ могут физические лица, не имеющие учетной записи в личном кабинете плательщика на портале МНС и состоящие на учете в налоговых органах.

В ведомстве обращают внимание, что для осуществления процедуры регистрации необходимо наличие учетной записи в личном кабинете МСИ. При ее отсутствии пользователь может пройти процедуру саморегистрации на официальном сайте ОАО «НКФО «ЕРИП».

Ознакомиться с описанием процедуры регистрации можно по ссылке.