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ЭКОНОМИКА РБ


МНС БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВИЛО НОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ


09:35 15.07.2021

Министерство по налогам и сборам Беларуси предоставило возможность регистрации физических лиц в личном кабинете плательщика с использованием процедуры идентификации посредством межбанковской системы идентификации (МСИ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС, сервис позволяет плательщику получить учетную запись и пароль без личного обращения в инспекцию МНС.

Пройти регистрацию в личном кабинете посредством МСИ могут физические лица, не имеющие учетной записи в личном кабинете плательщика на портале МНС и состоящие на учете в налоговых органах.

В ведомстве обращают внимание, что для осуществления процедуры регистрации необходимо наличие учетной записи в личном кабинете МСИ. При ее отсутствии пользователь может пройти процедуру саморегистрации на официальном сайте ОАО «НКФО «ЕРИП».

Ознакомиться с описанием процедуры регистрации можно по ссылке.
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