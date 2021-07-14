|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МНС БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВИЛО НОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
09:35 15.07.2021
Министерство по налогам и сборам Беларуси предоставило возможность регистрации физических лиц в личном кабинете плательщика с использованием процедуры идентификации посредством межбанковской системы идентификации (МСИ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС, сервис позволяет плательщику получить учетную запись и пароль без личного обращения в инспекцию МНС.
Пройти регистрацию в личном кабинете посредством МСИ могут физические лица, не имеющие учетной записи в личном кабинете плательщика на портале МНС и состоящие на учете в налоговых органах.
В ведомстве обращают внимание, что для осуществления процедуры регистрации необходимо наличие учетной записи в личном кабинете МСИ. При ее отсутствии пользователь может пройти процедуру саморегистрации на официальном сайте ОАО «НКФО «ЕРИП».
Ознакомиться с описанием процедуры регистрации можно по ссылке.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 14.07.2021
Курсы в банках
на 15.07.2021
Конвертация в банках
на 15.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте