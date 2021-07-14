В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 99,6%, с декабрем 2020 г. – 105,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года продтовары подорожали на 9,4%, а за январь-июнь 2021 года к соответствующему периоду 2020 года – на 8,5%.

Непродовольственные товары в июне стали дороже по сравнению с маем на 0,7%, с начала года – на 6%. Годовой рост цен в июне составил 8,8%. За январь-июнь 2021 года к уровню января-июня 2020 года цены на непродовольственные товары подскочили на 8,1%.

Цены на услуги в июне текущего года подорожали по сравнению с маем на 0,7%, с начала года –на 4,7%. В июне 2021 года к июню 2020 года стоимость услуг возросла на 8,2%, а к уровню января-июня 2020 года – на 7,9%.