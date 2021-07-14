В июне 2021 г. прирост потребительских цен в годовом выражении увеличился до 9,9%, прирост цен на социально значимые товары (СЗТ) – до 8,6% в годовом выражении.

«Ускорение годового прироста ИПЦ и ИПЦ СЗТ во многом обусловлено принятыми решениями в области постоянно регулируемых цен (тарифов), ростом цен на рынке непродовольственных товаров, а также сохраняющимся давлением со стороны мировых цен на продовольствие», - говорится в сообщении Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

При этом, по оценке МАРТ, в июне годовой прирост мировых цен на продовольствие замедлился до 31,8% (рассчитано на основании данных ФАО).

Увеличение годового прироста потребительских цен в июне на 0,5%, по оценке МАРТ, во многом обусловлен ускорением роста цен на мясо и мясопродукты на 1% до 10,2%, одежду – на 2,3% до 9,3%, автомобильное топливо – на 2,8% до 12%, пассажирский транспорт – на 3,6% пункта до 18,1%.

Вышеперечисленный годовой рост цен (тарифов) на товары и услуги в июне несколько компенсирован замедлением прироста цен на маргарин на плодоовощную продукцию до 8,6% (11,7% в мае).

В июне по сравнению с маем 2021 г. наибольшее изменение цен происходило на плодоовощном рынке. Наибольший прирост цен прежде всего отмечается на импортные овощи нового урожая (за счет увеличения контрактных цен): свеклу, картофель, морковь, капусту, лук. Наибольшее снижение цен наблюдается на фрукты, (во многом за счет удешевления яблок и бананов), огурцы и помидоры.

Также в июне отмечается значимое увеличение тарифов на пассажирские перевозки международного сообщения (железнодорожные перевозки и воздушный транспорт), вследствие сезонного повышение тарифов с учетом международных соглашений, колебания курса швейцарского франка и евро.

В сфере регулируемого ценообразования по итогам месяца прирост цен и тарифов в годовом выражении составил 9,6%.

В июне по отношению к предыдущему месяцу повышены цены на лекарственные препараты на 0,2%, автомобильное топливо – на 2,7% (за счет увеличения мировых котировок на нефть), а также тарифы на услуги дошкольных учреждений – на 9,8% (в связи с ежегодным повышением норм питания на летний период) и медицинские услуги – на 0,5%.