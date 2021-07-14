За январь-май 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9,6%, рентабельность продаж – 7,7%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 июня 2021 г. составила 53,3 млрд рублей, в том числе просроченная – 8 млрд рублей, или 15% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июня 2021 г. составила 66,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,6 млрд рублей, или 11,4% от общего объема кредиторской задолженности.