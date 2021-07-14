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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ИЮНЬ ВЫРОСЛИ НА 1,2%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 9,6%
17:42 14.07.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 101,2%, с декабрем 2020 г. – 109,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,3% и 106,3% соответственно, промежуточные товары – 101,3% и 112%, потребительские товары – 100,1% и 101,9%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 98,9%, с декабрем 2020 г. – 104,1%, в том числе в растениеводстве – 93,1% и 104,1% соответственно, животноводстве – 100,8% и 104,1%.
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