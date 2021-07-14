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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ОБВИНЯЕТ GOOGLE В ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ДОМИНИРУЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ НА РЫНКЕ МАГАЗИНОВ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
17:23 14.07.2021
Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило факт нарушения антимонопольного законодательства на рынке магазинов приложений, предустановленных на мобильные устройства под управлением ОС Android.
Свое антимонопольное расследование МАРТ проводило по заявлению ООО «Яндекс».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, на данном рынке компания Google LLC занимает доминирующее положение со своим магазином приложений Google Play, который распространяется в том числе на территории Беларуси.
В ходе антимонопольного расследования МАРТ установлено, что компания Google LLC предлагает магазин приложений Google Play производителям смартфонов и планшетов под управлением OC Android для предустановки на их устройства только при выполнении следующих условий:
предустановка совместно с магазином приложений Google Play комплекта приложений Google Mobile Services, в том числе приложения Поиск Google (Google Search), интернет-браузер Google Chrome, электронная почта от Google (Gmail), карты Google (Google Maps), Youtube;
размещение комплекта приложений Google Mobile Services на определенных компанией Google LLC местах на экранах смартфонов и планшетов;
настройка на смартфонах и планшетах Поиска Google (Google Search) и Помощника Google (Google Assistant) в качестве приложений «по умолчанию» в обмен на вознаграждение от компании Google LLC;
соблюдение запрета (в том числе в обмен на вознаграждение от компании Google LLC) на предустановку и (или) размещение на определенных местах на экране смартфонов или планшетов приложений, разработанных иными участниками рынка.
Таким образом, компания Google LLC увязывает получение магазина приложений Google Play с обязательной предустановкой иных приложений, которые обеспечивают поиск информации, размещение рекламы и приносят доход компании Google LLC. При этом пользователи мобильных устройств, как правило, не изменяют предустановленные конфигурации и пользуются тем, что изначально установлено на мобильном устройстве.
«Указанные практики компании Google LLC ограничивают возможности доступа на мобильные устройства иных разработчиков приложений, в первую очередь приложений поиска. Впоследствии данные практики могут привести к сокращению числа разработчиков мобильных приложений, к ограничению стимулов конкурентов к разработке приложений для смартфонов и планшетов под управлением ОС Android и препятствуют дальнейшему развитию рынка», - считают в ведомстве.
Установленный МАРТ факт злоупотребления компанией Google LLC доминирующим положением является нарушением пункта 1 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».
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