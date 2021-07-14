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ЭКОНОМИКА РБ
НА БЕЛОРУССКИХ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ПРОБУРИЛИ ЕЩЕ 23 СКВАЖИНЫ
17:15 14.07.2021
За шесть месяцев 2021 года Светлогорским управлением буровых работ и Вышкомонтажным управлением компании «Белоруснефть» построено 23 скважины и смонтировано 22 буровых установки.
Как сообщает портал neft.by, за прошедший месяц коллектив Вышкомонтажного управления смонтировал три буровые установки на территории Беларуси.
На скважине № 185 Вишанской площади смонтирован российский станок «Уралмаш 3Д-86», на буровой № 3 Бескопыльновского месторождения собран также Уралмаш, на площадку скважины № 425 Речицкой площади передвинули эшелонный станок Drillmec
В июне текущего года также подготовлены 4 площадки под строительство буровых установок. Они находятся на Тишковской, Вишанской, Северо-Домановичской и Осташковичской площадях.
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