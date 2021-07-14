Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 июля 2021 года выросло до 430,1 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 430 тыс. 121 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 423 тыс. 404 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1030 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3287 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 940 человек, число смертей от COVID-19 - на 11.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 19 тыс. 166 тестов. Всего в стране проведено 7 млн 018 тыс. 794 теста.

Более 1,15 млн белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 726,7 тыс. - прошли полный курс вакцинации.