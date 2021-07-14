Специалисты холдинга «Бобруйскагромаш» разработали пресс-подборщик рулонный с постоянной камерой прессования ПР-Ф-145М.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, машина предназначена для подбора валков сена, естественных сеяных трав, соломы, прессования их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом и/или полимерной сеткой.

Новый пресс-подборщик обладает рядом преимуществ: сокращено время подъема задней камеры при выгрузке рулона, улучшено вывешивание подборщика, позволяющее точно копировать микрорельеф поля, унифицирована гидросистема, изготовленная на высокотехнологичном оборудовании, улучшено качество пружинных зубьев.

Производительность машины составляет от 4 до 7 т/ч, ширина захвата — 1,45 м.