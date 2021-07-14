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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛЛЕГИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС СОСТОИТСЯ 15 ИЮЛЯ
14:38 14.07.2021
15 июля 2021 г. в формате видеоконференцсвязи состоится заседание коллегии Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в департаменте, на коллегии будут подведены итоги реализации в первом полугодии 2021 года мероприятий госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021-2025 годы и рассмотрены задачи на второе полугодие 2021 года.
Кроме того, речь пойдет о выполнении мероприятий программы совместной деятельности России и Беларуси в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, в первом полугодии 2021 года и задачах на второе полугодие 2021 года.
Планируется также рассмотреть вопросы обеспечения требований правового режима, охранно-режимных мероприятий на территориях радиоактивного загрязнения, с которых отселено население и на которых установлен контрольно-пропускной режим; выполнения производственных заданий и бизнес-планов развития РСУП «Полесье», РСУП «Радон», Полесским государственным радиационно-экологическим заповедником; выполнения требований директивы №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».
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