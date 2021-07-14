ООО «Континент недвижимости» (Минск) лишилось лицензии на право осуществления деятельности по оказанию риэлтерских услуг. Решение о прекращении действия лицензии принято Министерством юстиции Беларуси 13 июля 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, этой организации 31 марта 2021 г., а также 3 мая 2021 г. были вынесены предписания об устранении выявленных нарушений (в том числе грубых) законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий, которые выразились в несоблюдении правил осуществления риэлтерской деятельности.

Среди прочих нарушений – отсутствие действующего договора обязательного страхования ответственности коммерческих организаций, осуществляющих риэлтерскую деятельность. Размещение рекламы объектов недвижимости при отсутствии договоров на оказание риэлтерских услуг в отношении данных объектов, а также после истечения срока действия договоров либо их расторжения. Несоблюдение требований, предъявляемых к оформлению договоров на оказание риэлтерских услуг, и их регистрации. Расторжение договоров на оказание риэлтерских услуг без поступления выручки по ним, в то время как по указанным в этих договорах объектам недвижимости сделки купли-продажи в действительности были осуществлены.

Кроме того, ООО «Континент недвижимости» не были соблюдены требования законодательства о наличии в штате риэлтерской организации минимального числа риэлтеров с основным местом работы в данной организации.

ООО «Континент недвижимости» неоднократно предоставлялся срок для устранения выявленных нарушений, приведения своей деятельности в соответствие с законодательством и установленными требованиями к риэлтерским организациям: в рамках вынесенных предписаний – до 30 мая 2021 г., в рамках приостановления действия лицензии – до 20 июня 2021 г.

Поскольку нарушения, повлекшие за собой приостановление действия лицензии, риэлтерской организацией не устранены, действие лицензии ООО «Континент недвижимости» прекращено с 13 июля 2021 г.

Для расторжения действующих договоров на оказание ООО «Континент недвижимости» риэлтерских услуг потребителям следует обращаться в указанную организацию.