Сегодня в Беларуси 927 человек из числа тех, кто по уважительной причине не смогли пройти централизованное тестирование в основной день, планируют принять участие в этом испытании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, даты резервных дней: 14 и 16 июля – белорусский и русский языки, 14 и 18 июля – обществоведение, математика, биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).

В первый резервный день сдавать ЦТ будут 716 абитуриентов. По предметам лидируют русский язык и математика, на которые зарегистрировано 139 и 116 абитуриентов соответственно.

Испытание по белорусскому языку планируют пройти 40 абитуриентов, физике – 96, химии – 37, биологии – 76, английскому языку – 88, немецкому языку – 11, испанскому языку – 1, истории Беларуси – 51, по обществоведению – 58, географии – 1 и по всемирной истории – 2 человека.

Условия проведения ЦТ в резервные дни аналогичны проведенному в основные. При себе нужно иметь пропуск, документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), и ручку (гелевую или капиллярную) с чернилами черного цвета. Кроме того, на тестирование по физике и химии разрешается взять калькулятор. Он должен иметь исключительно однострочный цифровой дисплей, не допускающий отображения графической информации. В его функции может входить только выполнение основных арифметических действий.

В каждой области определен пункт регистрации на ЦТ в резервные дни. Всего их шесть. На их базе и будет проходить тестирование – Белорусский государственный университет, Белорусско-Российский университет, Брестский государственный технический университет, Гродненский государственный университет имени Я.Купалы, Витебский государственный технологический университет, Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого.

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 16 июля, а тем, кто будет сдавать ЦТ в резервные дни – с 23 июля.