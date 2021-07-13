В Гродненской области цены на продовольственные товары в июне 2021 г. по сравнению с маем 2020 г. выросли на 0,7%, с начала года – на 6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен в июне составил 8,9%. За январь-июнь 2021 года продтовары подорожали на 7,9% к уровню января-июня 2020 года.

Непродовольственные товары в июне текущего года подорожали по сравнению с маем на 0,9%, с начала года – на 5,7%. В июне 2021 года к июню 2020 года цены на непродовольственные товары подскочили на 9,8%. За январь-июнь 2021 года к уровню соответствующего периода прошлого года цены выросли на 9,1%.

Цены на услуги в июне 2021 г. по сравнению с маем снизились на 0,7%, с начала года – выросли на 5,3%. В июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года услуги подорожали на 9,2%. За январь-июнь 2021 года рост цен на услуги к уровню января-июня 2020 года составил 8,7%.