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ЭКОНОМИКА РБ
ФИЛИАЛ «ТЭЦ-5» РУП «МИНСКЭНЕРГО» ПРОВЕЛ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ПОСЕЛКОВ ДРУЖНЫЙ И СВИСЛОЧЬ
12:57 14.07.2021
Филиал «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго» ведет работы по подготовке к отопительному сезону на 2021-2022 годы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», в сжатые сроки успешно проведены гидравлические испытания тепловой сети поселков Дружный и Свислочь.
Начата реконструкция теплотрассы от УЗ-105 до базы производственно-технического обеспечения РУП «Минскэнерго» с заменой тепловой изоляции протяженностью тепловой сети в двухтрубном исчислении 1384 м.
Проводится реконструкция участка тепловой сети в п.Дружный по ул. Шамановского от жилого дома №17 до жилого дома №23 протяженностью тепловой сети в четырехтрубном исполнении 384,0 м, а также реконструкция участка тепловой сети в г.п. Свислочь от УЗ-119/3 до ТК-127 протяженностью тепловой сети в двухтрубном исчислении 258,5 м. Окончание данных работ запланировано на октябрь текущего года.
Филиал «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго» обеспечивает устойчивое и надежное централизованное теплоснабжение, и горячее водоснабжение поселков Дружный, Руденск и Свислочь, а также энергоснабжение потребителей.
За первое полугодие 2021 год выработано 746908 тыс. кВтч электрической энергии и отпущено потребителям 74743 Гкал тепла.
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