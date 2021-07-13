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ЭКОНОМИКА РБ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДОВ БЕЛАРУСИ В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ НАХОДИЛОСЬ СВЫШЕ 1,3 ТЫС. ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ
12:42 14.07.2021
В производстве экономических судов Беларуси на 1 июля 2021 года находится 1377 дел об экономической несостоятельности (банкротстве).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, из них 90% (1236 дел) - о банкротстве организаций частной формы собственности.
В экономическом суде города Минска рассматриваются порядка 43% (591 дело) от общего количества дел.
Производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 141 делу.
В июне 2021 года принято к производству три заявления о банкротстве в отношении организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны.
На начало июля текущего года экономическими судами завершены ликвидационные производства по делам в отношении сельскохозяйственного унитарного предприятия «ПинскдревАгро», ОАО «Речицкий завод «Термопласт», ОАО «Завод гидротехнических передач».
Экономическим судом Брестской области прекращено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ОАО «Пинский завод искусственных кож».
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