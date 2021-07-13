Субъектами торговли Могилевской области систематически допускаются нарушения дисциплины цен. Это было отмечено на заседании коллегии Комитета госконтроля Могилевской области.

Как пишут MogilevNEWS.by, в январе-мае 2021 года такие случаи выявлены в 58 (из 86) подвергнутых контролю торговых объектах на более чем 470 наименований социально-значимых товаров.

«Принимаемые республиканскими и местными органами управления торговлей меры по недопущению необоснованного роста цен недостаточны, - отмечено на коллегии. - На ряд социально-значимых товаров рост цен превысил годовой прогнозный показатель (104,9%). Более того, темп роста на многие продтовары в области оказался самым высоким среди иных регионов республики (на хлеб и батон, полуфабрикаты из мяса птицы, мясо кур и цыплят-бройлеров, сухофрукты, крупу рисовую и иные)».