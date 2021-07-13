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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКОМ РАЙОНЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСОВ


11:58 14.07.2021

Решением Минского районного исполнительного комитета № 3837 от 9 июля 2021 г. в регионе определены ограничения посещения лесов.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, на территории лесного фонда Минского района на период установления III класса пожарной опасности лесов по условиям погоды ограничивается:

въезд транспортных средств, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии со статьей 106 Лесного кодекса Республики Беларусь, а также сил обеспечения национальной безопасности;

проведение работ, не связанных с ведением лесного хозяйства.

На период установления IV и V классов пожарной опасности лесов по условиям погоды запрещается:

нахождение граждан;

въезд транспортных средств, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, и органов, осуществляющих контроль в соответствии со статьей 106 Лесного кодекса Республики Беларусь, а также сил обеспечения национальной безопасности;

проведение работ, не связанных с ведением лесного хозяйства.

Информация об установлении III, IV и V классов пожарной опасности лесов по условиям погоды и отмене действия ограничения и запрета будет размещаться в СМИ, а также на официальных сайтах: Боровлянского спецлесхоза; Минского лесхоза; государственного лесохозяйственного учреждения «Красносельское»; унитарного предприятия «Минское лесопарковое хозяйство».
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