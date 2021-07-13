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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 100 ТЫС. ПАССАЖИРОВ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ СКОРОСТНЫМИ ПОЕЗДАМИ ПО МАРШРУТУ МИНСК-МОСКВА
11:40 14.07.2021
Более 100 тыс. пассажиров воспользовались скоростными поездами по маршруту Минск-Москва, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Белорусской железной дороги.
Напомним, дневное скоростное международное пассажирское сообщение по маршруту Минск-Москва – совместный проект Белорусской железной дороги и ОАО «РЖД». В первый рейс поезда из Минска и Москвы одновременно отправились 30 апреля 2021 года.
С момента возобновления международных пассажирских перевозок (8 февраля 2021 года) между Беларусью и Российской Федерацией во всех видах сообщения перевезено почти 800 тысяч пассажиров.
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