Более 100 тыс. пассажиров воспользовались скоростными поездами по маршруту Минск-Москва, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Напомним, дневное скоростное международное пассажирское сообщение по маршруту Минск-Москва – совместный проект Белорусской железной дороги и ОАО «РЖД». В первый рейс поезда из Минска и Москвы одновременно отправились 30 апреля 2021 года.

С момента возобновления международных пассажирских перевозок (8 февраля 2021 года) между Беларусью и Российской Федерацией во всех видах сообщения перевезено почти 800 тысяч пассажиров.