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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ СТАРТОВАЛ КОНКУРС ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ МИКРОФИНАНСОВЫХ УСЛУГ ДЛЯ БИЗНЕСА В РЕГИОНАХ


11:31 14.07.2021

ПРООН и Министерство экономики Беларуси при финансовой поддержке Европейского союза объявили конкурс среди кредитно-финансовых организаций, заинтересованных в проведении комплекса мероприятий по повышению доступности микрофинансовых услуг на местном уровне с целью стимулирования развития сектора микро-, малого и среднего предпринимательства в республике.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономик, участникам конкурса предлагается представить предложения по реализации комплекса мероприятий по повышению доступности микрофинансовых услуг на местном уровне. Победителю конкурса будут компенсированы расходы, связанные с реализацией предложенных решений.

Ожидается, что победитель конкурса создаст инфраструктуру для повышения доступности микрофинансовых услуг, будет предоставлять консультационные услуги в сфере микрофинансирования, проводить информационно-образовательные мероприятия по продвижению микрофинансовых услуг на территории пилотных районов Проекта.

«Повышение доступности заемных финансовых ресурсов, распространение практики использования инструментов микрофинансового заимствования среди субъектов МСП в регионах будет способствовать расширению их деятельности, устойчивому развитию, созданию новых рабочих мест и в целом укреплению экономического потенциала малых территориальных единиц», - прокомментировала Ирина Бабаченок, Национальный координатор проекта.

С условиями участия в конкурсе можно ознакомиться здесь.

Сбор предложений проводится в период с 13 июля по 18 августа 2021 года. Для участия в конкурсе следует отправить пакет обязательных документов почтой (заказным письмом с уведомлением) или курьером. Имя получателя «Проект ЕС-ПРООН «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь» (адрес: 220030, Минск, ул. Красноармейская 22-А, офис № 3).

Проект «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь» финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики Республики Беларусь.
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