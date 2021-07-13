Витебская транспортная прокуратура совместно с Государственной инспекцией по маломерным судам Витебской области проверила соблюдение законодательства при эксплуатации судов на озерах Сосно в Витебском районе и Лосвидо в Городокском районе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, на озере Лосвидо такие маломерные гребные суда, как катамараны, принадлежащие туристско-оздоровительному комплексу «Лосвидо» УП «Витебсктурист», сдавались на прокат без прохождения в установленном порядке технического освидетельствования. Они также не имели судовых билетов и сертификатов о допуске к эксплуатации.

Аналогичные нарушения допустил Витебский районный физкультурно-спортивный клуб «Урожай» на озере Сосно. При этом один из катамаранов эксплуатировался с явным техническим повреждением: имел трещину на корпусе.

«Невыполнение судоводителями требований безопасности при эксплуатации маломерных судов создаст потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан при возникновении аварийной ситуации», - отметили в Генпрокуратуре.

К слову, в ходе проверки прокуроры выявили граждан, которые занимались рыбной ловлей и находились в гребных и моторных лодках без спасательных жилетов. У них не было судовых билетов и сертификатов о допуске судна к эксплуатиации.

Витебская транспортная прокуратура вынесла владельцам маломерных судов предписания об устранении нарушений законодательства при эксплуатации объектов водного транспорта. Официально предупредила граждан о недопустимости повторного игнорирования правил безопасного пребывания на воде.