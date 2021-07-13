Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 102,1%, с декабрем 2020 г. – 112,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 112,7%, в том числе на инвестиционные товары – 101% и 111,9% соответственно, промежуточные товары – 102,2% и 114,4%, потребительские товары – 100,2% и 102,4% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 100,4%, с декабрем 2020 г. – 105,4%, в том числе в растениеводстве – 95,8% и 103,2% соответственно, животноводстве – 101,6% и 106% соответственно.