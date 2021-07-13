ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮНЕ ВЫРОСЛИ НА 2,1%, С НАЧАЛА ГОДА - НА 12,7%


10:52 14.07.2021

Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 102,1%, с декабрем 2020 г. – 112,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 112,7%, в том числе на инвестиционные товары – 101% и 111,9% соответственно, промежуточные товары – 102,2% и 114,4%, потребительские товары – 100,2% и 102,4% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в июне 2021 г. по сравнению с маем 2021 г. составил 100,4%, с декабрем 2020 г. – 105,4%, в том числе в растениеводстве – 95,8% и 103,2% соответственно, животноводстве – 101,6% и 106% соответственно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.07.2021
валюта курс
EUR 3.0422
USD 2.5663
RUB 3.4669
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.07.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0422 -0.0099
USD 2.5663 -0.0041
RUB 3.4669 +0.0213
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0210 3.0250
USD 2.5630 2.5640
RUB 3.4520 3.4570
подробнее

Конвертация в банках
на 14.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1820
EUR/RUB 87.3500 87.7500
USD/RUB 74.0500 74.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте