|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.07.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЦК ВЫШЛА СО СВОЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ НА РЫНОК РУМЫНИИ
10:36 14.07.2021
Холдинг «Белорусская цементная компания» вышел на новый для себя рынок сбыта ячеистого бетона: филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» с апреля 2021 года начал отгрузку газосиликатных блоков в Румынию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, всего за апрель-июнь в эту страну поставлено 5550 куб. м блоков.
За январь-июнь филиал №7 реализовал потребителям более 116 тысяч куб. м блоков из ячеистого бетона, в том числе 52 тысячи куб. м изделий – на экспорт. Силикатного кирпича за рубеж поставлено 4,5 млн шт. у., что составляет более 43% от общего объема его производства. К примеру, в июне производство продукции за рубеж составило 80% от всего объема производства. Чистая прибыль предприятия достигла 284 тысячи рублей, рентабельность продаж – плюс 6,5%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.07.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 13.07.2021
Курсы в банках
на 14.07.2021
Конвертация в банках
на 14.07.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте