Холдинг «Белорусская цементная компания» вышел на новый для себя рынок сбыта ячеистого бетона: филиал №7 «Сморгоньсиликатобетон» ОАО «Красносельскстройматериалы» с апреля 2021 года начал отгрузку газосиликатных блоков в Румынию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, всего за апрель-июнь в эту страну поставлено 5550 куб. м блоков.

За январь-июнь филиал №7 реализовал потребителям более 116 тысяч куб. м блоков из ячеистого бетона, в том числе 52 тысячи куб. м изделий – на экспорт. Силикатного кирпича за рубеж поставлено 4,5 млн шт. у., что составляет более 43% от общего объема его производства. К примеру, в июне производство продукции за рубеж составило 80% от всего объема производства. Чистая прибыль предприятия достигла 284 тысячи рублей, рентабельность продаж – плюс 6,5%.