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ЭКОНОМИКА РБ


ВИТЕБСКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ В ЭТОМ ГОДУ ПРИМЕТ НА БЮДЖЕТНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 606 АБИТУРИЕНТОВ


10:23 14.07.2021

В этом году Витебский государственный университет имени П. Машерова примет на бюджетную форму обучения 606 абитуриентов, из них 51 человек сможет получить образование по целевому договору.

Как пишут «Витебские вести», всего университет примет 1147 абитуриентов, том числе на платной основе – 541.

«В этом году у нас открылась новая специальность «Информационные системы и технологии (в системе здравоохранения)», – рассказала ответственный секретарь приемной комиссии Витебского государственного университета имени П. Машерова Ирина Семкина. – Также возобновился набор на специальности «География (научно-педагогическая деятельность)», «Декоративно-прикладное искусство (изделия из керамики), (изделия из дерева)», а по специальности «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия (культурное наследие и туризм)» будут обучать в очной форме».

На 51 место целевого обучения претендует 54 человека. Если количество желающих получить образование по целевому договору не уменьшится, то зачисление абитуриентов пройдет по конкурсу.
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