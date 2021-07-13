В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в июне 2021 г. по сравнению с маем составил 100,9%, с начала года - 106,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в июне 2021 года к июню 2020 года составил 8,7%. За январь-июнь 2021 года цены подскочили к январю-июню 2020 года на 7,7%.

Непродовольственные товары в июне подорожали по сравнению с маем на 0,8%, с начала года – на 5,8%. При этом годовой рост цен в июне составил 10,5%. В январе-июне текущего года к соответствующему периоду 2020 года цены выросли на 9,6%.

Цены на услуги в июне 2021 г. выросли по сравнению с маем на 0,9%, с начала года – на 4,7%. Годовой рост цен в июне составил 8,7%. За январь-июнь 2021 года к уровню января-июня 2020 года услуги подорожали на 8,3%.