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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДТОВАРЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДОРОЖАЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 6,2%
09:58 14.07.2021
В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в июне 2021 г. по сравнению с маем составил 100,9%, с начала года - 106,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в июне 2021 года к июню 2020 года составил 8,7%. За январь-июнь 2021 года цены подскочили к январю-июню 2020 года на 7,7%.
Непродовольственные товары в июне подорожали по сравнению с маем на 0,8%, с начала года – на 5,8%. При этом годовой рост цен в июне составил 10,5%. В январе-июне текущего года к соответствующему периоду 2020 года цены выросли на 9,6%.
Цены на услуги в июне 2021 г. выросли по сравнению с маем на 0,9%, с начала года – на 4,7%. Годовой рост цен в июне составил 8,7%. За январь-июнь 2021 года к уровню января-июня 2020 года услуги подорожали на 8,3%.
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