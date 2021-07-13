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ЭКОНОМИКА РБ


ПРИЧИНОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ГОМЕЛЕ СТАЛО ПОВРЕЖДЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ИЗ-ЗА АНОМАЛЬНОЙ ЖАРЫ


09:24 14.07.2021

Причиной временного отключения электроэнергии в Гомеле стало повреждение кабельных линий в связи с аномально высокой температурой воздуха. Об этом сообщает РУП «Гомельэнерго».

«Персоналом РУП «Гомельэнерго» предприняты все необходимые меры для того, чтобы восстановить электроснабжение в максимально короткие сроки», - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 13 июля, в 16.29 в районе подстанции «Восточная» 110 кВ в Гомеле отключались 5 кабельных линий 10 кВ, что повлекло за собой нарушение электроснабжения центральной части города.

По состоянию на 22.00 электроснабжение в Гомеле было восстановлено.
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