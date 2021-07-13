ЭКОНОМИКА РБ

ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ГОТОВИТ К ЗАПУСКУ НС-4 ЛПДС «МОЗЫРЬ»

18:01 13.07.2021 ОАО «Гомельтранснефть Дружба» комплексно опробовало четвертую насосную станцию ЛПДС «Мозырь», модернизация которой осуществлялась с целью повышения надежности и эффективности транспортировки нефти в направлении Украины. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, к реконструкции комплекса сооружений НС-4 ЛПДС «Мозырь» приступили в конце 2019 года. По словам первого заместителя генерального директора – главного инженера ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго, проект предусматривал переоборудование насосной станции с учетом изменения объемов транспортировки нефти по нефтепроводу Мозырь-Броды в направлении Украины. В настоящее время четвертая насосная станция технически готова к эксплуатации. Комплексное опробование, являющееся необходимым этапом перед сдачей в эксплуатацию потенциально опасного промышленного объекта, подтвердило ранее произведенные теоретические расчеты. Так, фактические КПД агрегатов соответствуют паспортным характеристикам и на 15% превышают показатели установленного на НС-3 оборудования, что позволит значительно увеличить эффективность при транспортировке нефти по данному направлению.