Попытка незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза золотых изделий, часть которых представляет культурные ценности, выявлена гродненскими таможенниками в пункте пропуска «Брузги».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, при таможенном контроле водитель легкового авто заявил, что не везет подлежащие обязательному декларированию товары. Вместе с тем в одной из сумок обнаружены различные золотые изделия, предварительная оценочная стоимость которых составила более 20 тыс. белорусских рублей.

Наибольшую ценность представляют монеты номиналом 5, 10 и 15 рублей, изготовленные более 100 лет назад (1897-1902 гг.) с изображением двуглавого орла и надписью «Николай II император и самодержавец воскрес», а также монета с надписью на арабском языке.

Среди незаконно перевозимых изделий - серьги и кольца 583 и 750 пробы на клейме, цепь, подвеска в виде креста и др.

В настоящее время Гродненской региональной таможней начат административный процесс, незаконно перемещаемые изделия направлены на экспертизу.