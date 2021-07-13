ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.07.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННУЮ ПОПЫТКУ ВВОЗА В ЕАЭС ЦАРСКИХ МОНЕТ И УКРАШЕНИЙ ИЗ ЗОЛОТА


16:50 13.07.2021

Попытка незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза золотых изделий, часть которых представляет культурные ценности, выявлена гродненскими таможенниками в пункте пропуска «Брузги».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, при таможенном контроле водитель легкового авто заявил, что не везет подлежащие обязательному декларированию товары. Вместе с тем в одной из сумок обнаружены различные золотые изделия, предварительная оценочная стоимость которых составила более 20 тыс. белорусских рублей.

Наибольшую ценность представляют монеты номиналом 5, 10 и 15 рублей, изготовленные более 100 лет назад (1897-1902 гг.) с изображением двуглавого орла и надписью «Николай II император и самодержавец воскрес», а также монета с надписью на арабском языке.

Среди незаконно перевозимых изделий - серьги и кольца 583 и 750 пробы на клейме, цепь, подвеска в виде креста и др.

В настоящее время Гродненской региональной таможней начат административный процесс, незаконно перемещаемые изделия направлены на экспертизу.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.07.2021
валюта курс
EUR 3.0521
USD 2.5704
RUB 3.4456
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.07.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0422 -0.0099
USD 2.5663 -0.0041
RUB 3.4669 +0.0213
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0380 3.0420
USD 2.5630 2.5670
RUB 3.4580 3.4650
подробнее

Конвертация в банках
на 13.07.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1830 1.1880
EUR/RUB 87.6500 87.9500
USD/RUB 74.0000 74.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте