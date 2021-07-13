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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР МТС РАСШИРИЛ ВОЗМОЖНОСТИ ТАРИФНОГО ПЛАНА «БЛИЗКИЙ»
16:25 13.07.2021
Мобильный оператор МТС расширил возможности тарифного плана «Близкий».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь абоненты могут добавить безлимит звонков внутри сети, а также неограниченный по объему интернет-трафик с помощью услуг «Безлимит минут на МТС» и «Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек)».
Новая услуга «Безлимит минут на МТС» предоставляет неограниченное количество звонков внутри сети. Подключить ее можно за 4,5 рубля в месяц.
Также на тарифном плане «Близкий» появилась возможность подключения услуги «Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек)», которая предоставляет интернет-трафик без ограничений по объему скачивания на скорости до 1 Мбит/сек. Активировать услугу можно за 4,68 рубля в месяц.
Чтобы подключить «Безлимит минут на МТС» на тарифе «Близкий» нужно отправить USSD-запрос *187#, а «Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек)» — *781#. На смартфоне безлимиты можно активировать также через приложение «Мой МТС» или в личном кабинете на сайте МТС.
Тарифы за «Безлимит минут на МТС» и «Безлимит интернета (до 1 Мбит/сек)» взимаются в полном объеме в момент подключения и далее списываются с номера абонента в ту же дату каждого последующего месяца.
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